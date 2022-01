Voucher culturale: deroghe al suo utilizzo legate all’emergenza Covid

Il voucher culturale è una misura della Provincia autonoma di Trento per aiutare le famiglie, che hanno determinati requisiti, a sostenere le spese per la frequenza dei loro figli ai percorsi presso le “Scuole musicali/Bande musicali/Cori” e “Teatri/Filodrammatiche/Cinema”.

Destinatari dei contributi sono le famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e le famiglie beneficiarie della quota A) dell’assegno unico provinciale. Con la pandemia, nel periodo 2020/2021, molte famiglie non sono riuscite ad usufruire dell’intero carnet assegnato e, dunque, sono state approvate dalla Provincia autonoma di Trento, su indicazione dell’Agenzia per la coesione sociale, delle deroghe, posticipando le scadenze di fruizione all’anno 2022, ed è stata annullata la percentuale di utilizzo del carnet che prima era fissata alla soglia minima dell’80%.

Ecco tutte le novità introdotte dalla delibera odierna di Giunta. Innanzitutto si prevede, per il periodo 2020/2021, di prorogare al 30 giugno 2022 il termine di validità dei carnet dei voucher per la fruizione del percorso “Teatri/Filodrammatiche/Cinema”. Inoltre, la delibera dispone di disapplicare per il periodo 2020/2021 l’obbligo di utilizzo di almeno l’80% di ciascun carnet di voucher consegnato alle famiglie beneficiarie, disapplicando pertanto anche la disposizione che stabilisce l’impossibilità di avvalersi del voucher per l’anno seguente, qualora non sia stata raggiunta la percentuale minima di utilizzo.

Il progetto denominato “Voucher culturale per le famiglie” prevede di sostenere le famiglie in ambito culturale. Esso dà la possibilità ai nuclei familiari con almeno un figlio minorenne a carico, anche affidatario, di ottenere un contributo per la fruizione di servizi culturali (per il percorso denominato “Scuole musicali/Bande musicali/Cori“ e per il percorso denominato “Teatri/Filodrammatiche/Cinema“), fruibili nel corso di un anno.

Il voucher culturale è riconosciuto per ogni figlio minorenne, anche affidatario, e per un solo percorso prescelto in fase di domanda. Tra i requisiti richiesti alle famiglie beneficiarie vi è anche quello del possesso della carta “EuregioFamilyPass”, la quale offre agevolazioni e riduzioni per l’utilizzo di beni e di servizi da parte delle famiglie residenti in provincia di Trento, in cui è presente almeno un figlio minorenne.

Le domande di contributo da parte delle famiglie aventi i requisiti sopra descritti devono essere presentate al Centro Servizi Culturali Santa Chiara nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 20 ottobre di ogni anno. Il modulo di domanda è disponibile nella sezione Modulistica del sito della Provincia Autonoma di Trento: http://www.modulistica.provincia.tn.it/ oppure sul sito www.centrosantachiara.it . Per maggiori informazioni: Centro Servizi Culturali Santa Chiara (Via S. Croce, n. 67 – 38122 Trento TN) tel. 0461/213834; mail: verycult@centrosantachiara.it