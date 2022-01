Vandali ancora in azione: devastato il parco san Marco a Trento da una banda di ragazzini

Vandali ancora in azione nella giornata di ieri, sabato 29 gennaio a Trento. Ad essere preso di mira stavolta è stato il parco San Marco di Trento.

La devastazione pare sia iniziata addirittura verso le 18.00 per continuare durante la notte. Il giardino, in piano centro storico, è stato preso d’assalto da una baby gang di giovanissimi che hanno sradicato e distrutto tutte le fioriere del parco, nessuna esclusa.

Lo scenario stamane era davvero preoccupante, vasi rotti, piante divelte e terriccio dappertutto con sullo sfondo le caratteristriche panchine viola già rovinate tempo addietro.

I giovani sono entrati nel parco dalla parte sud di via Marchetti per poi uscire dopo aver danneggiato qualsiasi cosa trovassero sul loro percorso. Quin non di tratta più di vandali oppure di qualche bravata ma di bande di delinquenti minorenni socialmente pericolose.

Alla distruzione hanno anche assistito dei testimoni. Gli ingressi del parco però sono tutti sorvegliati dalle telecamere di sicurezza (foto) che quindi hanno filmati i vandali. I filmati sono già in mano alle forze dell’ordine che visioneranno nei prossimi giorni i contenuti per risalire ai protagonisti della devastazione che hanno agito peraltro a viso scoperto.