Università: aperte le iscrizioni alle prove di ammissione per il 2022-23

All’Università di Trento sono già aperte le iscrizioni online per la sessione primaverile delle prove di ammissione ai corsi dell’Ateneo per l’anno accademico 2022/23. I test di ingresso si svolgeranno tra marzo e aprile.

Per la primavera si procede con le prove a distanza, mentre si valuterà nei prossimi mesi la possibilità di sostenere le prove in presenza per l’estate. La novità è che le date, le informazioni e le modalità di iscrizione sono contenute in un unico bando valido per entrambe le sessioni.

La quasi totalità dei corsi di studio, prosegue con l’erogazione dei test Tolc (Test OnLine Cisia) nella modalità @casa erogati dal consorzio interuniversitario Cisia (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso). Per l’ammissione ai corsi di laurea in Lingue moderne e di Comparative European and International Legal Studies è prevista l’erogazione della prova di ammissione sempre in modalità online, ma non attraverso la piattaforma Cisia.

Sessione primaverile – La sessione primaverile di prove si divide quindi in tre momenti: dal 15 al 25 marzo verranno erogate le prove Tolc per l’ammissione a Giurisprudenza, Sociologia, Servizio sociale, Studi internazionali, Economia e management, Gestione aziendale, Gestione aziendale part time, Amministrazione aziendale e diritto, Beni culturali, Filosofia e Studi storici e filologico-letterari, Fisica, Matematica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria civile, Ingegneria industriale, Informatica, Ingegneria informatica, delle comunicazioni ed elettronica (che attiva anche un percorso in inglese), Viticoltura ed enologia e Scienze e tecnologie biomolecolari.

Il 28 e 29 marzo ci saranno le prove (sempre on line) per i corsi di laurea in Comparative European and International Legal Studies e Lingue moderne (iscrizioni sul sito UniTrento fino all’11 marzo, ore 12). Seguiranno il 12 e il 13 aprile i Tolc per l’ammissione a Interfacce e tecnologie della comunicazione, Scienze e tecniche di Psicologia cognitiva.

Ai candidati per i Tolc è richiesta l’iscrizione sia sul sito di Cisia sia sul sito UniTrento. Oltre alle date previste da Trento, è possibile sostenere la prova anche in altre date in una delle sedi convenzionate con Cisia.

Sessione estiva – I bandi pubblicati a fine gennaio regolano anche la sessione estiva: un’ulteriore possibilità per chi non supera la prova in primavera o non vi partecipa.

Il 26 e 27 luglio sono in programma le prove estive per l’ammissione ai corsi di laurea in Comparative European and International Legal Studies e Lingue moderne, mentre dal 12 al 21 luglio sarà di nuovo possibile sostenere i Tolc per i corsi di area umanistica ed economica.

Altre date – Per l’ammissione ai corsi di studio in Medicina e Chirurgia, Ingegneria Edile-Architettura e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro si attendono le indicazioni da parte del Ministero dell’università e della ricerca per la pubblicazione dei bandi con i quale verranno definite le date estive delle prove, che potrebbero essere somministrate in presenza.

Informazioni e iscrizioni online alle prove selettive di primavera: infostudenti.unitn.it

