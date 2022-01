Servizio civile: la riconoscenza dell’amministrazione di Arco

L’amministrazione comunale ha potuto contare per un anno sull’impegno e sull’entusiasmo di quattro giovani che hanno svolto il Servizio civile provinciale in Comune e in biblioteca.

Ai ragazzi, che hanno terminato o stanno per terminare in questi giorni i loro dodici mesi, l’assessore Gabriele Andreasi e Guido Trebo e i referenti che li hanno seguiti –Valeria Gallini per l’Ufficio ambiente, Alessia Fusaro per l’Ufficio tecnico, Valerio Linardi per il cantiere comunale e Marialisa Avi per l’Archivio- presente anche il nuovo dirigente dell’Area tecnica Carmelo Capizzi, hanno espresso, mercoledì a Palazzo dei Panni, l’apprezzamento e la riconoscenza dell’amministrazione comunale.

Francesco Migliozzi, che conclude al sua esperienza con la fine di gennaio, è stato selezionato per il «Progetto Grisù: la protezione del territorio è un impegno di tutti» e ha lavorato al Servizio opere pubbliche, affiancando l’amministrazione nella redazione dell’aggiornamento del Piano di protezione civile e nelle iniziative di informazione e coinvolgimento della cittadinanza.

Pubblicità Pubblicità

A fine gennaio si conclude anche il progetto di Nicole Caldara, «Raccontami la storia!», svolto all’Archivio storico e all’Archivio di deposito, dove ha collaborato attivamente nell’attività di conservazione e tutela dei documenti e di promozione della conoscenza. Il progetto «Emas – Arco tutela l’ambiente e il suo futuro», che si conclude a fine febbraio, ha permesso al Comune di disporre dell’apporto di Ingrid Gasperi, che si è rapportata con l’Ufficio ambiente e ha contribuito attivamente nella promozione della tutela ambientale e della registrazione Emas.

Infine, il progetto «Sfide e opportunità per la biblioteca oggi: dai fondi storici al web. Terza edizione», concluso anticipatamente, ha fornito alla biblioteca civica Bruno Emmert l’apporto di Natalia Berdaj, che ha collaborato in particolare nella promozione della lettura e della cultura.

«A detta sia dei ragazzi sia dei referenti comunali che li hanno seguiti, si è creato un contesto lavorativo dinamico e arricchente –dice l’assessore Andreasi– e questo ci fa molto piacere perché significa prima di tutto che i giovani hanno potuto vivere un’esperienza positiva e di crescita. Ma quello che voglio rimarcare è come anche per l’amministrazione sia stata, ancora una volta, un’esperienza molto positiva.

Pubblicità Pubblicità



I ragazzi hanno portato, ognuno a modo suo e con le sue modalità, una ventata di entusiasmo, idee nuove, proposte, e hanno collaborato concretamente nel lavoro della macchina comunale, che come sappiamo sta affrontando un momento difficile, causa la pandemia, la carenza di personale e alcuni pensionamenti importanti. Ai ragazzi voglio quindi esprimere la riconoscenza della Giunta e di tutta l’amministrazione, con un grandissimo in bocca al lupo per il loro futuro professionale e di vita».

Il Comune di Arco offre anche per l’anno in corso l’opportunità a quattro giovani di sperimentarsi nel servizio civile. La scadenza per candidarsi è il 31 gennaio (informazioni sul sito https://serviziocivile.provincia.tn.it).