Prg di Bondone e Palù del Fersina, nominati i commissari ad acta

Nomina in sede di Giunta di due commissari ad acta, per l’adozione dei Piani regolatori generali dei Comuni di Bondone e Palù del Fersina.

Le figure super partes sono state indicate su proposta dell’assessore agli enti locali, Mattia Gottardi, alla luce dell’impossibilità dei due Consigli comunali di procedere con l’approvazione.

Per l’adozione del “Prg generale 2021” presso il Comune di Bondone, il ruolo di commissario ad acta è stato affidato all’architetto Tito Parisi, alla luce della situazione di incompatibilità di tutti e 12 i membri dell’aula. Per la prima adozione della variante generale al Prg di Palù del Fersina – Palai en Bersntol la nomina dell’architetto Gianbattista Scandolari in qualità di commissario ad acta, si rende necessaria a causa della situazione di incompatibilità di 8 consiglieri sui 12 componenti il collegio, tale da impedire all’aula di deliberare, anche eventualmente in seconda adozione.

