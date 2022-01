Mattarella bis: reazioni contrastanti fra i partiti politici trentini

Un’elezione del nuovo (si fa per dire) capo dello Stato che lascierà una scia di polemiche nella politica italiana. La nomina si è chiusa all’ottava votazione con la riconferma di Mattarella accompagnata da un fragoroso applauso. Dopo l’ipotesi di una Presidente donna, caduta in poche ore, la vera intesa tra i leader è stata trovata ieri mattina, con la possibilità del Mattarella bis. Accordo completamente confermato soprattutto dai numeri dell’ottava votazione che riaprono le porte del Quirinale a Mattarella, con 759 voti. (Il secondo capo dello Stato ad aver preso più voti dopo Pertini) Dopo sei giorni e otto votazioni, la scelta dei leader punta a mantenere l’Italia in un clima di stabilità. Pubblicità Pubblicità Il percorso per arrivare alla nomina del Mattarella bis ha creato degli strappi nel centro destra che ora dovranno essere laboriosamente ricuciti in vista anche delle prossime elezioni di marzo 2023 dove ad oggi l’unica maggiornanza assoluta è quella del tandem Salvini – Meloni che da soli superano il 40%. Fra quasi tutte le forze politiche del Trentino c’è ottimismo e positività per il Mattarella Bis. «La decisione di riconfermare il Presidente Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una scelta fortemente istituzionale che mette d’accordo la gran parte delle compagini del Parlamento. È una scelta di garanzia, perché i sette anni che ha svolto da Presidente della Repubblica sono stati anni importanti e difficili svolti in modo attento a tutte le diverse sensibilità presenti nel nostro paese. Da parte nostra ci eravamo augurati fin dall’inizio che ci fosse una figura di alto profilo istituzionale a cui stavano a cuore le autonomie speciali e i territori. Sulla conoscenza delle particolarità della nostra autonomia speciale da parte di Mattarella non abbiamo alcun dubbio, come peraltro già dimostrato dallo stesso in questi sette anni. Pertanto ci sentiamo, sotto il profilo istituzionale, in un percorso di garanzia per lo sviluppo e il futuro delle nostre autonomie. Nell’incontro al Quirinale con i presidenti di regione ho ringraziato il Capo dello Stato per la disponibilità dimostrata nel ricoprire nuovamente l’incarico di Presidente della Repubblica, garantendo inoltre la continuità dei corretti rapporti istituzionali con la nostra Regione e la nostra Provincia autonoma» – Così il Presidente della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol Maurizio Fugatti. Pubblicità Pubblicità



Il Patt parla di «pantano della politica»per il Quirinale, tanto tuonò che piovve. «Il vecchio adagio è quanto mai indicativo della situazione in cui si è svolta l’elezione del “nuovo” Capo dello Stato. Dopo giorni di sostanziale impasse, i capigruppo di Maggioranza sono saliti al Colle chiedendo a Mattarella di non traslocare, di disfare gli scatoloni e restare per un altro giro. Di fare, cioè, ciò che fin da subito appariva come l’unica exit strategy possibile».

Per le Stelle Alpine però «il problema non è Sergio Mattarella che ancora una volta appare come una delle poche certezze e che va ringraziato per essersi messo a disposizione nonostante avesse più e più volte ribadito la sua non disponibilità. Da autonomisti, poi, possiamo anche sentirci tutelati dalla sua figura. E se ciò non bastasse, Mattarella con il suo stile pacato ma fermo è forse l’unica scelta possibile in grado di tirare fuori dal pantano una politica italiana totalmente miope. Perché il problema sono i principali partiti o, più precisamente, i loro leader incapaci di alzare lo sguardo verso un orizzonte un po’ più ampio e nobile di quello rappresentato dal loro naso. Fra veti e contro veti è andato in scena un teatrino ributtante che non può far altro che allontanare i cittadini dalla cosa pubblica e dalla politica».

Dopo aver analizzato quanto successo nell’ultima settimana il comunicato degli autonomisti con un augurio: «Se è rimasta ancora un po’ di dignità in questa politica è ora di battere un colpo e partire da zero».

«Dobbiamo essere riconoscenti al Presidente Mattarella perché con la sua disponibilità garantisce quella stabilità di cui il nostro Paese ha bisogno. L’auspicio è che la politica nel suo complesso sappia interpretare il tempo supplementare che ora ha, grazie a questa disponibilità, per fare trasversalmente propri quella serietà, quello spirito di servizio, quella cultura profonda delle Istituzioni che Sergio Mattarella rappresenta. Grazie e buon lavoro Presidente!», così il Sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, commenta la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica.

«Auguri di buon lavoro al Capo dello Stato. Durante il suo primo mandato Mattarella si è dimostrato garante della nostra Autonomia» – Queste le parole invece del Vicepresidente del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige Roberto Paccher sulla rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica.

Molto polemiche invece le reazioni di Fratelli d’Italia che per voce del coordinatore regionale Alessandro Urzì «si onora di distinguersi dalla pletora di adulatori del rinnovato incarico annunciato per Sergio Mattarella che produrrà nel paese come unico effetto quello di mantenere in vita un Parlamento ormai in evidente crisi di legittimazione».

Secondo Urzì «nella soddisfazione di una sinistra che vede riconfermato un suo uomo, dei Cinquestelle che da moralizzatori si sono trasformati nella peggiore espressione della politica attaccata alla poltrona. Il cambio di orientamento di altre forze del cosiddetto centrodestra ovviamente porrà interrogativi che dovremo affrontare. La nostra posizione di lealtà non è in ogni caso in discussione: mai lo è stata a livello parlamentare (lealtà significa mantenere la parola) e mai lo sarà anche a livello locale. Ricominciando dal definire gli obiettivi strategici».

Per Fratelli d’Italia «la politica sia espressione molto più nobile di quella mostrata in queste ore in Parlamento attraverso accordi bizantini e di Palazzo che purtroppo contribuiscono ad allontanare sempre più la fiducia dei cittadini. FdI rilancerà la campagna per l’elezione diretta del Capo dello Stato. Consapevole che con questa operazione il momento del voto si allontana ancora una volta. Ma infine arriverà. Da parte nostra nessun giudizio sulle scelte fatte dagli altri. I giudizi li daranno gli elettori quando torneranno al voto».