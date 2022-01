Macchina prende fuoco al casello dell’A22 di san Michele all’adige

Paura per gli occupanti di una vettura che ha preso a fuoco nel pomeriggio di ieri sabato 29 gennaio poco dopo le 16:15 all’ uscita dell’ casello del Autobrennero di San Michele all’ Adige.

La vettura, con a bordo dei turisti stranieri di nazionalità polacca, mentre stava uscendo dal casello autostradale ha cominciato a rilasciare dal vano motore del fumo che poi rapidamente si è trasformato in un incendio. In pochi secondi l’intenso fumo nero e le fiamme hanno avvolto la vettura. Gli occupanti sono riusciti a fuggire dall’abitacolo mettendosi in salvo mentre una densa colonna di fumo nera si alzava verso il cielo , visibile anche a chilometri di distanza.

In pochi minuti sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco di San Michele con autobotte e poli soccorso e hanno iniziato immediatamente a spegnere le fiamme.

Per mettere in sicurezza la zona sono arrivati sul posto anche la pattuglia della polizia stradale del Coa del Autobrennero, i carabinieri e gli addetti ausiliari alla viabilità .

Il casello autostradale è stato chiuso per permettere ai vigili del fuoco di spegnere e bonificare la vettura. Un operazione particolarmente delicata in quanto nelle vicinanze c’erano le strutture del casello autostradale. Le operazioni si sono concluse in breve tempo e la macchina e stata recuperata da un carro attrezzi. Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate.