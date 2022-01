Dal 1° febbraio accesso agli uffici comunali con green pass base

Secondo le previsioni del decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 dal 1 febbraio al 31 marzo 2022 l’accesso agli uffici comunali di Trento da parte degli utenti è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde covid 19, ovvero a coloro che possiedono almeno il green pass base.

È sempre possibile contattare gli uffici comunali via mail e via telefono ed è consigliabile richiedere uno specifico appuntamento. La certificazione non è richiesta per: soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, bambini sotto i 12 anni, cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar, persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti Sars-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

Già dal 10 gennaio per entrare nelle biblioteche comunali ed usufruire di tutti i servizi è necessario esibire il green pass rafforzato a partire dai 12 anni compiuti.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità