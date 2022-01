Covid, scoperto il segreto delle forme gravi come le polmoniti aggressive

Il risultato è il punto di arrivo della ricerca iniziata nel 2020 dal gruppo internazionale coordinato da Jean-Laurent Casanova, della Rockefeller University, in collaborazione con il consorzio Internazionale di genetica “Covid Human Genetic Effort” al quale l’Italia ha partecipato con il gruppo di Giuseppe Novelli, dell’Università di Roma Tor Vergata, e con l’Istituto San Raffaele di Milano, l’Università di Brescia, l’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Pubblicità Pubblicità

Nei geni legati alle forme gravi della malattia ce ne sono alcuni che hanno a che fare con la cosiddetta immunità innata, ossia con la capacità di ciascun individuo di difendersi dal virus.

Questa scoperta è stata premiata nel 2011 con il Nobel per la Medicina a Bruce Beutler e Jules Hoffmann.

“Abbiamo dimostrato – sottolinea Giuseppe Novelli dell’Università di Roma Tor Vergata – che buona parte dei malati gravi ha un difetto nella produzione dell’interferone ossia non riesce a produrre o addirittura distrugge la molecola che gioca un ruolo chiave contro la tempesta di citochine tipica delle forme gravi di Covid-19. Questo accade perchè non vengono prodotte le molecole-sensore che attivano i recettori delle cellule immunitarie chiamati Tlr, che hanno il compito di avvertire del pericolo”. In sostanza, in chi contrae la forma grave di Covid-19, il sistema immunitario non si attiva e non lancia alcun allarme, lasciando al virus la strada completamente libera.

Pubblicità Pubblicità



Non solo aggiunge Novelli: “E’ una scoperta che apre le porte alla terapia personalizzata, un obiettivo realizzabile soltanto facendo lo screening genetico delle forme gravi”.