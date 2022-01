Accompagna un’amica che abbandona i rifiuti a sua insaputa. Ma viene sanzionato lui come proprietario della macchina

Un caso forse unico nel suo genere, una sorta di responsabilità oggettiva dell’abbandono di rifiuti, un reato che purtroppo si identifica in un fenomeno comune in tutta Italia. Un fenomeno che purtroppo non risparmia nessun sito, sia questo di particolare pregio, sia già degradato.

Il caso, che non vede riscontri risaputi in giurisprudenza, è successo nel dicembre del 2021 a Pinzolo. A raccontarlo in modo molto sereno è il Dottor Roberto Smussi, bresciano, ma da 40 anni proprietario di un appartamento nel Comune di Giustino (al confine con il Comune di Pinzolo) «al quale – precisa – pago da sempre i tributi locali. Mi considero, quindi, un pò “trentino”, quanto meno d’adozione».

Smussi racconta l’episodio con tanto di documentazione «in quanto potrebbe aver interessato in passato (e/o esserlo in futuro) altre persone e diventare, se accettato passivamente, un pericoloso precedente».

Per completezza di informazione, precisa l’inconsapevole vittima dell’episodio, all’epoca il Comune di Giustino (probabilmente a causa delle sue limitatissime dimensioni e disponibilità) ha dato mandato al vicino (e più “grande”) comune di Pinzolo di gestire l’aspetto sanzionatorio connesso alla gestione della raccolta dei rifiuti urbani nelle aree ecologiche.

Tanto premesso, il giorno 12 dicembre 2021 intorno alle ore 10,00 nel Comune di Pinzolo, Roberto Smussi offre un passaggio con la propria autovettura ad una signora di sua conoscenza che si stava recando presso l’isola ecologica sita in Viale Dolomiti (vicino al Ristorante “La Botte”) dove poi è scesa dalla sua autovettura. Il conducente dopo aver accompagnato la signora ha proseguito per la propria strada ignaro di quello che sarebbe successo.

A questo punto seguiamo quanto riportato nel verbale della Polizia locale di Pinzolo che dove si legge: «la telecamera presente sul luogo avrebbe individuato l’autovettura dello Smussi attraverso il numero di targa. Dalla macchina scendeva una signora che depositava un sacchetto al di fuori degli appositi contenitori»

«Il condizionale è d’obbligo perchè io non ho visto il comportamento della signora, nè mi è concesso di visionare il filmato in quanto, come dal verbale, “solo il Trasgressore” e quindi non io, potrà farlo» – spiega Smussi. E qui c’è una palese contraddizione.

Con questo presupposto al conducente (non alla signora che, all’evidenza, sarebbe in ipotesi responsabile della trasgressione) è stata addebitata la sanzione in quanto trasgressore.

«Si tratta all’evidenza di un’assurdità grande come una casa dal momento che io non posso essere tenuto responsabile per il comportamento di chi non sia sottoposto alla mia tutela (come un figlio di minore età) e non è certo questo il caso» – spiega Smussi

«L’operatore della locale di Pinzolo – aggiunge Roberto Smussi – evidentemente abituato a sanzionare divieti di sosta o infrazioni stradali (dove il Codice della Strada stabilisce responsabilità in solido tra proprietario del veicolo e guidatore, quando non di riesca ad individuare quest’ultimo) ha ritenuto, erroneamente e illecitamente, di interpretare la normativa in materia di raccolta di rifiuti in modo “creativo” inventandosi una “responsabilità in solido” ( a mio carico) che non esiste perchè nessuna disposizione di legge la contempla»

«Mi chiedo, a questo punto: se la signora fosse scesa da un autobus di linea o dallo sky bus, si sanzionava “in solido” il conducente, o è solo un comodo modo per cercare di far cassa a spese mie (considerando il costo di una pratica di ricorso e il quasi sicuro aumento al massimo della sanzione in attesa dei tempi biblici di risposta alle mie osservazioni da parte del Sindaco di Giustino che, all’evidenza, non ha molti elementi per giudicare una sanzione irrogata dalla polizia locale di un altro comune)?»

E ancora. «Se, sempre in ipotesi, dopo essere scesa dalla autovettura, la signora fosse andata a rapinare una banca o ad uccidere qualcuno, sarei stato «obbligato in solido?» – conclude Smussi che scrive anche una lettera al Sindaco di Giustino (sotto) con le ragioni che dovrebbero portare all’annullamento della sanzione con le chiare intenzioni di procedere per vie legali nel caso queste non venissero accolte.

