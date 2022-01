Vivaismo viticolo, approvato un bando da 600 mila euro

Un bando da 600.000 euro destinato ad agevolare iniziative per operazioni colturali e di raccolta nonché per la realizzazione e l’adeguamento di strutture aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali, l’acquisto di macchine ed attrezzature.

Lo ha approvato la Giunta provinciale su proposta dell’assessore all’agricoltura e alle foreste, Giulia Zanotelli.

Per la campagna 2022 le domande potranno essere presentate da lunedì 31 gennaio e fino al 31 marzo 2022, avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale https://srt.infotn.it.