Violento scontro tra due auto, una si ribalta e finisce nel garage di un’abitazione

Poteva avere conseguenze ben più gravi un violento scontro tra due vetture, una delle quali dopo l’urto si è ribaltata su un fianco finendo su una rampa di accesso dei garage di una abitazione a lato della strada, sfondando le protezioni della casa stessa.

L’incidente accaduto in Vallagarina nelle prime ore di oggi sabato 29 gennaio pochi minuti dopo mezzanotte nel centro abitato di Calliano sulla strada statale 12 del Brennero all’intersezione con la SP 49 che porta nell’abitato di Besenello.

Per cause al vaglio degli inquirenti due vetture si sarebbero scontrate violentemente facendo ribaltare una di esse. Sono rimasti feriti i due conducenti un 20 enne e una 47 enne che sono riusciti a uscire dalle proprie auto prima dell’arrivo dei soccorsi.

In pochi minuti sul posto è arrivata un’ambulanza dei sanitari partita da Rovereto che ha prestato le cure ai due feriti. Sul posto per supportare i sanitari e la messa in sicurezza della zona, le squadre dei vigili del fuoco di Calliano.

Per i rilievi di legge sono intervenuti con una pattuglia i carabinieri della compagnia di Rovereto.

Il 20 enne dopo essere stato assistito sul posto ha rifiutato il ricovero. La donna 47 enne invece è stata trasferita presso il nosocomio roveretano del Santa Maria del Carmine per gli accertamenti del caso.

Dalle prime informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Lunghe e laboriose le operazioni di recupero del mezzo e la messa in sicurezza dell’intera area dai numerosi detriti e liquidi persi dalle vetture con cui i vigili del fuoco col supporto della gestione strade hanno dovuto lavorare fino a poco prima delle 4:00 quando sono potuti rientrare in caserma.

Disagi tutto sommato limitati al traffico data la tarda ora e il poco traffico in giro. Non sarebbe purtroppo il primo incidente accaduto su quel tratto negli ultimi anni.