Tragedia nei boschi del Tesino, muore 63 enne travolto da una pianta

Drammatico incidente nei boschi del Tesino nel pomeriggio di oggi sabato 29 gennaio pochi minuti prima delle 16.30 in località Coronini nel comune di Castello Tesino.

Un uomo di 63 enne del posto, mentre era impegnato a fare legna è stato travolto da un tronco che lo ha schiacciato.

Dopo l’allarme in pochissimi minuti sul posto sono giunte un ambulanza dei sanitari del 118 da Borgo Valsugana, e vista la dinamica dell’incidente è stato attivato l‘elisoccorso partito dalla base di Mattarello che ha verricellato l’equipe sanitaria sul posto.

In supporto ai sanitari anche le squadre del soccorso alpino della Valsugana e Tesino e i vigili del fuoco volontari di Castello Tesino che hanno dovuto faticare non poco per raggiungere il ferito su una rampa piuttosto impervia.

I vigili del fuoco e soccorso alpino dopo aver liberato l’uomo da sotto la pianta lo hanno affidato ai sanitari che immediatamente hanno iniziato le manovre rianimatorie. Purtroppo le ferite troppo gravi non hanno dato scampo all’uomo che è deceduto sul posto.

Per accertare la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana.