Sergio Mattarella riconfermato Presidente della Repubblica, l’esito dell’ottava votazione

Si chiude all’ottava votazione la rincorsa per l’elezione del Presidente della Repubblica, con la riconferma di Mattarella accompagnata da un fragoroso applauso. Dopo l’ipotesi di una Presidente donna, caduta in poche ore, la vera intesa tra i leader è stata trovata questa mattina, con la possibilità del Mattarella bis.

“E’ andato tutto bene”: con questa frase i capi gruppo in riunione con Mattarella fanno capire che l’intesa può concludersi positivamente. Accordo completamente confermato soprattutto dai numeri dell’ottava votazione che riaprono le porte del Quirinale a Mattarella, con 759 voti. Dopo sei giorni e otto votazioni, la scelta dei leader punta a mantenere l’Italia in un clima di stabilità.

“Resti per la stabilità del Paese”, con queste parole Draghi avrebbe chiesto all’ex inquilino del Quirinale di rimanere per il bene del Paese. Salvini sulla nascita dell’accordo racconta: “Mattarella? La mia proposta è stata quella di tanti”, Il PD spiega diversamente la scelta di votarlo nuovamente: ”Siamo costretti a chiedere il Mattarella bis, è segno di una crisi politica”. Nonostante Mattarella abbia accettato le richieste dei partiti per la sua ricandidatura al Quirinale, a loro risponde: “avrai avuto altri progetti”.

L’unico partito contrario alla scelta e soprattutto deluso per la nuova preferenza, è Fratelli d’Italia, che anche nell’ottava votazione sottolinea lo strappo con il centrodestra, votando Carlo Nordio che di voti ne ha raccolti 90. Tra vertici, scontri, conferenze e nuovi accordi, ci è voluto quasi una settimana per riconfermare nuovamente Mattarella al Quirinale, sperando che tutto questo possa dare sia continuità al Governo attuale, ma anche spingere verso un principio di rinnovamento.

Intanto, dopo la riconferma di Mattarella, il Ministro Giorgetti sembrerebbe aver valutato la possibilità di dimettersi, lasciando il Governo di Mario Draghi e il leader della Lega Salvini, con cui è stato in riunione. Per questo, i due esponenti hanno chiesto un incontro con Draghi nei prossimi giorni.

Sulla causa Giorgetti risponde: “Dimissioni? Per far fronte a questa nuova fase serve una messa a punto: il Governo con la sua maggioranza adotti un nuovo tipo di metodo di lavoro che ci permetta di affrontare in maniera costruttiva i tanti dossier, per non trasformare quest’anno in una lunghissima campagna elettorale”.