Ruzzola per 50 metri lungo il pendio: 67 enne salvato dal soccorso Alpino

Un uomo di 67 anni di Sant’Orsola Terme è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili traumi riportati dopo essere ruzzolato per circa 50 metri lungo un pendio ripido mentre stava camminando nel bosco in località Sporcela (Sant’Orsola Terme). In un primo momento l’uomo ha perso conoscenza. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato dal figlio che era con lui.

Il tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale, ha chiesto l’intervento degli operatori della Stazione di Pergine che, insieme ai Vigili del Fuoco di Sant’Orsola, hanno raggiunto con i mezzi il luogo dell’incidente, poco distante da una strada forestale.

Nel frattempo, l’elicottero ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso con l’equipe medica. L’uomo è stato stabilizzato, imbarellato e verricellato a bordo dell’elicottero per essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

