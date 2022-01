Investito e ucciso un altro lupo a Lagolo. È il decimo negli ultimi 14 mesi

Dopo sette giorni dall’ultimo investimento è stato rinvenuto questa mattina un esemplare di lupo maschio investito ed ucciso poco sotto Lagolo, sulla strada provinciale 85 del monte Bondone.

La carcassa è stata segnalata da un passante che ha avvisato il custode forestale di zona.

Quest’ultimo ha informato la stazione del corpo forestale di Vallelaghi, che ha provveduto a recuperare il lupo morto e a portarlo al veterinario per gli esami del caso.

Pubblicità Pubblicità

È il quarto lupo ucciso dalle autovetture nelle ultime settimane. Altri tre lupi erano stati uccisi nella zona di Mori e presso il lago di Loppio.

Ma in realtà dal primo dicembre 2020 i lupi investiti e uccisi sarebbero 10.

Oltre ai sopracitati infatti altri sei lupi erano stati uccisi nei pressi di Rovereto, sulla tangenziale di Trento, in località Speccheri, in Vallarsa, a Trambileno e a Mezzocorona dove il 19 dicembre 2021 alcuni passanti hanno segnalato la presenza della carcassa di un lupo sui binari del treno vicino alla stazione di Mezzocorona. Il lupo era stato investito dal treno in corsa durante la notte.