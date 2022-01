«Da Raffaello al Canaletto»: il rinvio non dipende dai costi

L’amministrazione di Riva del Garda precisa alcune cose sulla mostra del Mag «Da Raffaello al Canaletto», in riferimento all’articolo del quotidiano L’Adige che oggi dà notizia del suo rinvio.

In particolare, l’articolo propone alcune valutazioni che portano a concludere come un motivo del rinvio sarebbe costituito dal costo, cosa che non corrisponde alla realtà: «Quando, il 14 gennaio, abbiamo comunicato alla stampa i dettagli della mostra – spiega il vicesindaco e assessore alla cultura Silvia Betta- il Museo Alto Garda, ancora lo stesso giorno, ha inoltrato alla Provincia, perfettamente nei tempi, la domanda di integrazione del finanziamento, e ottenuto ampie rassicurazioni da parte della Giunta Fugatti sull’intenzione di mettere a disposizione quanto necessario. Credo sia perfettamente intuibile che una mostra di tale portata non è più solo una questione altogardesana ma assume un interesse e una valenza provinciali, sia culturale sia promozionale.

Come ben spiegato dallo stesso presidente Sgarbi in quell’occasione, uno dei costi più rilevanti, la copertura assicurativa delle opere, è offerta dal prestatore, il principe del Liechtenstein, per cui ipotizzando un costo d’entrata di 10 euro e un pubblico di 40 mila visitatori, dati assolutamente ragionevoli per una proposta culturale di questo livello, si può facilmente prevedere che la mostra si paghi da sé, come accade di norma con le mostre importanti, e per quelle curate da Sgarbi in particolare. Per non dire che stiamo parlando di uno straordinario investimento culturale e promozionale».

In merito alle ragioni che hanno portato al rinvio della mostra, il vicesindaco ribadisce quanto già detto a L’Adige: «Fin dall’inizio è stato chiaro a tutti, e nella conferenza stampa è stato ben esplicitato, che l’iter organizzativo è estremamente complesso, specie per una realtà piccola come il Mag e in tempi così stretti, meno di tre mesi. L’abbiamo definita una sorta di sfida, ma abbiamo anche convenuto tutti, cda e struttura amministrativa, che si dovesse almeno provarci, cioè passare a valutare nel concreto tutti gli aspetti per verificare se fosse fattibile.

D’altronde, di fronte a una opportunità così straordinaria, che ha colto di sorpresa e disorientato lo stesso presidente Sgarbi, cosa dovevamo fare? Rinunciare subito, senza nemmeno una valutazione approfondita? Forse dovevamo attendere per darne notizia? Ma in questo caso la notizia sarebbe trapelata ugualmente e saremmo stati tacciati di poca trasparenza.

Il presidente Sgarbi, correttamente, ha invece informato subito il cda, così da condividere con l’organo di amministrazione l’opportunità che si era offerta. Cda che ha sostenuto in pieno il progetto e l’opportunità di fare tutto il possibile per realizzarlo. Il 21 febbraio ci sarà un’altra riunione, già chiesta nei giorni scorsi dal presidente Sgarbi, nella quale il cda sarà informato dei dettagli della situazione e valuterà eventuali correttivi a quanto già deciso»