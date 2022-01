Coronavirus: due morti e 1.648 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Il bollettino odierno sulla situazione Covid-19 in Trentino registra purtroppo due nuovi decessi. Si tratta di due uomini, un ottantenne e un over 50, entrambi con altre patologie, vaccinati, deceduti in ospedale.

I nuovi casi positivi sono 1.648, 69 rilevati dal molecolare (su 554 test effettuati) e 1.579 dall’antigenico (su 10.565 test effettuati). I molecolari poi confermano 34 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La situazione ospedaliera vede 165 pazienti attualmente ricoverati, di cui 24 in rianimazione (uno in meno rispetto al precedente bollettino). Nella giornata di ieri sono stati registrati 20 nuovi ricoveri a fronte di 16 dimissioni.

Pubblicità Pubblicità

Prosegue il calo delle classi con sospensione dell’attività didattica in presenza: ieri erano 328, rispetto alle 467 di giovedì scorso.

Questi i nuovi contagi ripartiti per fascia di età: 66 tra 0-2 anni, 94 tra 3-5 anni, 163 tra 6-10 anni, 82 tra 11-13 anni, 106 tra 14-18 anni, 441 tra 19-39 anni, 481 tra 40-59 anni, 102 tra 60-69 anni, 64 tra 70-79 anni e 49 di 80 e più anni.

I vaccini somministrati hanno raggiunto quota 1.123.880, di cui 409.410 seconde dosi e 268.005 terze dosi. I guariti sono 2.881, per un totale di 97.314 da inizio pandemia.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità