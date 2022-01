Un’area sosta a servizio della ciclopedonale a Fondo e la riqualificazione del parco di Castel Malosco: lavori importanti in programma a Borgo d’Anaunia

Un’area di sosta a servizio della pista ciclopedonale a Fondo, con una quindicina di posti auto, e la riqualificazione del parco di Castel Malosco.

Il Comune di Borgo d’Anaunia ha in programma dei lavori importanti sul territorio comunale. Per questo sono stati affidati alcuni incarichi di progettazione di opere significative.

UN’AREA DI SOSTA AL POSTO DEL LAVATOIO – Per prima cosa l’obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Graziadei è di procedere al completamento di un investimento consistente già avviato dall’allora Comune di Fondo durante il 2015.

Pubblicità Pubblicità

Si tratta dell’opera di demolizione del lavatoio realizzato proprio a Fondo nel corso dell’Ottocento, che si trova in uno stato di abbandono da circa 50 anni e presenta un degrado elevato in tutte le sue parti, tale da non permettere un corretto intervento di risanamento.

L’intenzione è quella di inserire il progetto, già studiato dall’ex Comune di Fondo, nello sviluppo della pista ciclopedonale dell’Alta Val di Non, realizzando uno spazio di sosta con circa 15 posti auto adibito a punto di interscambio auto-bici, di una fontana con acqua potabile e di un adeguato arredo urbano (bacheca informativa, portabici, ecc.).

Della predisposizione della progettazione e dei rilievi necessari si occuperà il geometra Luca Genetti dello Studio Lab Lounge, che è stato incaricato dall’amministrazione comunale.

Pubblicità Pubblicità



RIQUALIFICAZIONE IN VISTA PER IL PARCO DI CASTEL MALOSCO – Il Comune dell’alta Val di Non ha poi affidato all’architetto Edy Pozzatti dello studio AMP con sede a Trento l’incarico per la prima fase della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di riqualificazione del parco di Castel Malosco.

Tra le priorità del programma di legislatura è prevista infatti una serie di opere di valorizzazione del castello con il coinvolgimento della Provincia.

Si è provveduto dunque a effettuare uno studio per iniziare con la sistemazione del parco, in modo da renderlo fruibile per i cittadini e i turisti e consentendo poi alla Provincia di riprogrammare gli interventi sulla struttura del castello.

Per la redazione dell’intervento è stato individuato l’architetto Pozzatti sulla base delle esperienze professionali, del curriculum, della conoscenza e degli approfondimenti effettuati sui beni architettonici della Val di Non, con particolare riferimento all’alta valle.

A tal proposito, non solo è stato presentato un mero preventivo di spesa, ma un vero e proprio studio (sulla base anche di altri incarichi analoghi svolti dalla professionista) che dimostra come la proposta finale possa rispondere pienamente alle esigenze del Comune di Borgo d’Anaunia, ma sia anche in grado di rispettare i vincoli di tutela storico-artistica che caratterizzano Castel Malosco e tutta l’area circostante.