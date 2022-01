PNRR, incontro sui bandi di ricerca e innovazione con il ministro Messa

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli assieme al dirigente generale del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro, Laura Pedron hanno incontrato il ministro per l’universita e la ricerca Maria Cristina Messa.

Al centro del confronto le procedure per la partecipazione ai bandi PNRR sulle infrastrutture di ricerca e innovazione, bandi che mettono in campo risorse importanti cui anche il sistema trentino della ricerca e innovazione aspira. Le procedure di accesso ai bandi, hanno chiarito gli esponenti della Provincia, presentano ancora dei nodi da sciogliere rispetto alla partecipazione di tutti gli enti trentini della ricerca e dell’innovazione. Il confronto è stato utile per avviare con il ministero – che ha preso nota delle proposte della Provincia – un dialogo propedeutico alla soluzione delle questioni sul tavolo.

“Con il ministro Messa abbiamo discusso dei bandi PNRR sulle infrastrutture di ricerca e innovazione che rappresentano una grande opportunità per il Trentino. Abbiamo fatto notare che servirebbe cercare di configurare le procedure di accesso ai bandi in modo tale da permettere ai nostri enti e istituti di ricerca di partecipare nel modo più coordinato e collaborativo possibile, in modo tale che non si gravi dal punto di vista amministrativo e gestionale solo su alcuni enti, ma sfruttando le potenzialità di tutto il sistema” sottolinea l’assessore Spinelli. Qui l’intervista all’assessore Spinelli.

