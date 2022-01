Giuliano Ferrara colpito da infarto. Operato a Grosseto, è grave

Sono ore di apprensione per il giornalista e politico Giuliano Ferrara, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Misericordia di Grosseto a causa di un infarto.

In seguito al malore Ferrara ha subito un delicato intervento chirurgico di angioplastica. L’infarto lo ha colpito intorno alle 23 di ieri notte (27 gennaio) mentre si trovava nella sua casa di Scansano, in Maremma.

Secondo molti quotidiani le sue condizioni di salute sono gravi ma stazionarie. Nato a Roma il 7 gennaio del 1952 (ha appena compiuto 70 anni) da genitori partigiani iscritti al partito comunista, Ferrara milita nel partito dal 1973 al 1982.

Pubblicità Pubblicità

E’ stato europarlamentare per il Partito Socialista Italiano (1989-1994) e poi Ministro per i rapporti con il Parlamento del primo Governo Berlusconi (1994-1995).

Candidato per Forza Italia e la Casa delle Libertà, da giornalista professionista ha condotto importanti trasmissioni televisive per la Rai e per Mediaset. Fonda il quotidiano Il Foglio nel 1996 e lo dirige fino al 2015.

Alla notizia del ricovero d’urgenza sono arrivate decine di messaggi e post di auguri per la guarigione da politici e colleghi ma anche dalla gente comune che lo segue da tanto tempo.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità