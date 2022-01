Fondazione Pezcoller, rinnovato il Consiglio di amministrazione

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pezcoller, in carica dal primo gennaio per il quinquennio 2022-2026, è composto da: Mario Cristofolini, designato dal Presidente della Giunta Provinciale, Alessandra Vinciguerra, designata dal Commissario del Governo, Paolo Piccoli, designato dal Sindaco di Trento, Francesco Valduga, designato dal Sindaco di Rovereto, Lorenzo Manfredi, designato dalla Fondazione CARITRO, Alessandro Quattrone, designato dal Rettore dell’Università di Trento, Giovanni de Pretis, designato dal Presidente dell’Ordine dei Medici, Enzo Galligioni, Paolo Stefenelli, Pietro Monti e Manuela Zanoni, designati dal Consiglio di Amministrazione uscente della Fondazione Pezcoller.

Nella sua prima riunione del 13 gennaio scorso, il nuovo Consiglio ha nominato Presidente Enzo Galligioni, già Presidente per il quinquennio precedente, e confermato Vicepresidente Paolo Stefenelli.

Il presidente Galligioni ha accettato l’incarico, ringraziato per la fiducia ed ha confermato l’impegno a proseguire nelle attività già intraprese nel precedente consiglio, con particolare riguardo a: mantenere o aumentare la reputazione scientifica e le collaborazioni di prestigio della Fondazione: a livello internazionale, in Europa, in Italia e locale; promuovere ulteriormente la conoscenza e l’immagine della Fondazione in Italia, particolarmente nel mondo della comunicazione scientifica e intensificare il coinvolgimento della comunità trentina, con la popolazione ed il mondo accademico ed economico.

Pubblicità Pubblicità

Le attività previste per l’anno 2022 verranno annunciate in dettaglio nelle prossime settimane.

Unitamente al nuovo Consiglio di Amministrazione è stato nominato anche l’Organo di Controllo, che risulta composto dal Presidente Michele Iori, nominato da Fondazione Caritro, Flavia Chiossone Sindaco effettivo, nominata da Sindaco di Trento, Emiliano Dorighelli, Sindaco effettivo, nominato da Sindaco di Rovereto, Mauro Angeli, Sindaco supplente, nominato da Sindaco di Trento e Alberto Bertamini Sindaco supplente, nominato dal Sindaco di Rovereto.

Il nuovo Organo di Controllo sarà operativo dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 da parte del precedente Collegio dei Revisori, nelle prossime settimane.