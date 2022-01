Finti tamponi: nessuna autorizzazione Asl. L’ambulatorio di Trento era abusivo

L’illecito nell’illecito. Ci sono nuovi dettagli nell’ambito dell’inchiesta sul giro di falsi tamponi che sarebbero stati effettuati in due distinti centri diagnostici in Trentino, gestiti dall’inferimiere Gabrielle Macinati e dai suoi collaboratori.

Ma se il sospetto degli investigatori è che all’interno degli ambulatori si effettuassero, oltre a quelli regolari, anche dei test nasali fasulli per ottenere risultati pilotati, dalle indagini emerge un altro particolare.

La sede di Trento, a differenza di quella di Pergine, non avrebbe nemmeno ottenuto le previste autorizzazioni dall’Azienda sanitaria provinciale.

In sintesi, quell’ambulatorio non avrebbe nemmeno dovuto essere allestito al piano terra del condominio di via Senesi, a Trento nord, dove ogni giorno si offriva il servizio a decine di clienti.

Il centro è rimasto aperto solo pochi giorni dopo il blitz di carabinieri e guardia di finanza per conto della Procura, che lunedì 24 gennaio ne ha ordinato la perquisizione.

Per fare fronte alla richiesta sempre crescente di tamponi, Macinati e i suoi avevano infatti deciso per la messa in funzione della seconda struttura solo una settimana prima, il 16 gennaio.

Gli inquirenti hanno poi avuto modo di verificare come al suo interno la situazione non fosse per nulla regolare poiché il libero professionista, senza nessuna comunicazione preventiva alla Asl, avrebbe utilizzato le stesse credenziali di accesso al sistema informatico del centro perginese. Senza nessuna abilitazione o autorizzazione.

E sarebbe proprio questo il dettaglio chiave che avrebbe contribuito a ‘smascherare’ l’attività poco legale del piccolo team.

I prelievi nel capoluogo, dove era presente anche la moglie di Macinati, sarebbero dunque avvenuti grazie al prestito delle credenziali ad un collaboratore.

Ora nei guai potrebbero finire diversi utenti che hanno approfittato della truffa, con l’accusa di corruzione e induzione al falso.

Arrivare ai loro nomi per gli investigatori non è stato e non sarà troppo difficile, dato lo scarto tra il numero effettivo dei tamponi contati durante le indagini (400-500) e il numero di inserimenti che avveniva fuori dell’orario di apertura delle strutture e che quindi non corrisponderebbero ad un test realmente effettuato.

Una differenza giornaliera di 50-100 persone che ora sono sospettati di avere ottenuto il greenpass o un esito negativo del tampone senza sottoporsi al test nasale.

Non tutti coloro che si sono rivolti agli ambulatori ‘incriminati’ per chiedere un test sono però nel mirino. Chi in buona fede si è affidato al centro senza usufruire di un particolare ‘servizio di favore’ è altrettanto individuabile e potrà dormire sonni tranquilli.

