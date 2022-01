Elezioni Presidente della Repubblica, quinta votazione: Casellati in testa ma si prosegue con la sesta votazione

Tra vertici, riunioni, astenuti e schede bianche, l’elezione del Presidente della Repubblica entra nella sua quinta giornata, con le trattative ancora in corso. Dopo le numerose richieste dai partiti, in mattinata i capigruppi scelgono la doppia votazione per velocizzare le procedure verso il post Mattarella.

Al termine del vertice di ieri, il centrodestra ha deciso che per il quinto turno avrebbe votato un nome comune, ovvero la seconda carica dello Stato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Dal centrosinistra invece, non essendoci ancora un accordo si punta all’astensione o foglio bianco, almeno per questa sessione, in attesa di candidature alternative.

Alla fine del quinto scrutinio i numeri non sorprendono rispetto alle aspettative. Si parte con inversione di tendenza dei numeri delle schede bianche che scendono a 11, cedendo così i voti ad altri nomi. In testa, la scelta del centrodestra, Maria Elisabetta Alberti Casellati, con 382 voti, circa 59 in meno rispetto alle schede lasciate volontariamente in bianco ieri dagli stessi partiti di destra. Mattarella invece, che nelle scorse votazioni aveva raccolto molti voti, facendo pensare ad un possibile “ Mattarella bis“, scende a 38 preferenze nella quinta votazione, mentre Di Matteo sale e ne raccoglie a 46. Nonostante l’esito di questa votazione, avvicini la Casellati al Quirinale, è molto probabilmente sia stata utilizzata come prova per misurare gli effetti delle scelte dei leader politici. Alle 17 si prosegue con la seconda votazione giornaliera, la sesta di questa settimana che in molti dicono sarà quella definitiva per ufficializzare l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

