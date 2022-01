Elezioni Presidente della Repubblica, la sesta votazione rimescola le carte: possibile accordo per una Presidente donna

Se la quinta votazione aveva visto la Casellati, proposta dai partiti di destra avvicinarsi al quorum della maggioranza assoluta di 505 voti, la sua candidatura è stata ritirata a causa di un flop dettato proprio dalla mancanza di voti dei partiti inizialmente interessati.

Così, alla fine della sesta sessione, si rimescolano di nuovo le carte, che con 443 astenuti e 106 schede bianche, vedono al primo posto ancora Mattarella con 443 voti. Nomi risultati di probabili riunioni di Salvini con i leader del centrosinistra, ma anche con Draghi.

Infatti, durante lo scrutinio arriva la notizia più importante da Conte e Salvini: ” Stiamo lavorando per avere una Presidente donna”. In molti pensano ad Elisbetta Belloni, diplomatica e funzionaria, nonché direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Pare quindi, che i partiti siano arrivati ad un accordo, convergendo verso un nome comune, con Letta che commenta: “ Sono fiducioso che l’inizio di questo dialogo possa portare alla soluzione, non sarà semplice”.

Nonostante quello della Belloni sia un profilo di alto livello professionale, lascia perplessi Fratelli d’Italia, una parte di PD e anche Renzi che ribatte alla sua candidatura. Sicuramente con la sesta votazione andata in fumo, la corsa verso il nuovo Presidente della Repubblica continua domani a partire dalle 11 con la settima votazione.

