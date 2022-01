Coronavirus: Il Trentino rimane in zona gialla, calano contagi e ricoveri

Oggi tutte buone notizie. La prima è che il Trentino rimane in zona gialla, la seconda che i dati sono in sensibile miglioramento e dimostrano che la curva è in discesa. Calano oltre che i contagi anche i ricoveri e la classi in quarantena calano. Lunedì riprenderanno la scuola ben 270 classi.

Nella giornata odierna si registra 1 nuovo decesso per Covid-19 in Trentino, lo registra il bollettino dell’Azienda provinciale dei servizi sanitari, che dà conto anche di 1.586 (ieri erano 1.913) nuovi casi positivi su 11.365 tamponi.

Il decesso è avvenuto in ospedale, si tratta di una persona anziana ultraottantotenne non vaccinata e affetta da altre patologie. Sono 92 i casi positivi al molecolare (su 549 test effettuati) e 1.494 all’antigenico (su 10.816 test effettuati). I molecolari poi confermano 19 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I casi attivi sono complessivamente 23.608, con una variazione di 1.453 in meno.

In calo le classi con sospensione dell’attività didattica in presenza: ieri erano 467. Ieri erano 511, ma come detto lunedì caleranno in modo sensibile.

Questi i nuovi contagi ripartiti per fascia di età: 73 tra 0-2 anni, 81 tra 3-5 anni, 147 tra 6-10 anni, 83 tra 11-13 anni, 87 tra 14-18 anni, 456 tra 19-39 anni, 444 tra 40-59 anni, 105 tra 60-69 anni, 55 tra 70-79 anni e 55 di 80 e più anni.

I vaccini somministrati hanno raggiunto quota 1.117.946, di cui 408.526 seconde dosi e 263.349 terze dosi. I guariti sono 3.045, per un totale di 94.433 da inizio pandemia.

