Coronavirus: altri 125 contagi nelle Valli del Noce

Sono 125 i casi di positività al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore nelle Valli del Noce, 92 in Val di Non e 33 in Val di Sole.

I nuovi casi riguardano i Comuni di Predaia (+31), Cles (+18), Novella (+9), Ville d’Anaunia (+8), Vermiglio (+7), Dimaro Folgarida (+6), Romeno (+5), Sarnonico (+5), Borgo d’Anaunia (+4), Malé (+4), Rabbi (+4), Peio (+3), Pellizzano (+3), Cavareno (+2), Croviana (+2), Denno (+2), Amblar-Don, Caldes, Commezzadura, Dambel, Livo, Mezzana, Ossana, Ronzone, Rumo, Sanzeno, Sporminore e Ton (+1 a testa).

Attualmente le persone positive al Covid nelle Valli del Noce sono: 13 di Bresimo, 18 di Rumo, 92 di Borgo d’Anaunia, 8 di Cis, 28 di Livo, 125 di Novella, 16 di Ruffrè-Mendola, 13 di Ronzone, 44 di Sarnonico, 9 di Dambel, 18 di Sanzeno, 52 di Romeno, 30 di Cavareno, 17 di Amblar-Don, 291 di Cles, 13 di Sfruz, 189 di Ville d’Anaunia, 31 di Contà, 255 di Predaia, 28 di Ton, 47 di Denno, 65 di Campodenno, 10 di Sporminore, 49 di Vermiglio, 47 di Peio, 32 di Rabbi, 38 di Ossana, 35 di Pellizzano, 12 di Mezzana, 30 di Commezzadura, 103 di Malé, 80 di Dimaro Folgarida, 25 di Croviana, 15 di Terzolas, 2 di Cavizzana, 28 di Caldes.

Il totale dei casi da inizio epidemia si attesta a 10.461, di cui 7.498 in Val di Non e 2.963 in Val di Sole.

Nello specifico, le persone risultate positive al Covid-19 nei Comuni nonesi e solandri sono: 94 di Amblar-Don, 448 di Borgo d’Anaunia, 40 di Bresimo, 307 di Campodenno, 169 di Cavareno, 41 di Cis, 1.502 di Cles, 251 di Contà, 82 di Dambel, 191 di Denno, 153 di Livo, 633 di Novella, 1.371 di Predaia, 242 di Romeno, 83 di Ronzone, 80 di Ruffrè-Mendola, 138 di Rumo, 167 di Sanzeno, 177 di Sarnonico, 62 di Sfruz, 101 di Sporminore, 260 di Ton, 953 di Ville d’Anaunia, 214 di Caldes, 31 di Cavizzana, 181 di Commezzadura, 130 di Croviana, 411 di Dimaro Folgarida, 466 di Malé, 160 di Mezzana, 161 di Ossana, 358 di Peio, 227 di Pellizzano, 205 di Rabbi, 108 di Terzolas, 347 di Vermiglio.

In tutta la Provincia di Trento i contagiati da inizio epidemia sono complessivamente 120.192 (più 1.586 rispetto a ieri). Attualmente risultano positive 23.669 persone. In tutto i guariti sono 94.990 (più 3.048 rispetto a ieri).

Nelle ultime 24 ore, infine, è stato registrato un decesso (1.533 totali).

I dati ufficiali di oggi sono stati resi noti dalla Provincia autonoma di Trento.

