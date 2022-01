Con i rincari la benzina diventa ‘oro’: anche in Trentino i prezzi più alti dal 2013

Se ne parla dalla fine dello scorso anno, ma l’incubo dell’aumento dei prezzi sulla fornitura delle materie prime entra nella sua fase più acuta in questo mese di gennaio 2022.

Primo tra tutti, il temuto rincaro del costo del petrolio che dall’inizio di dicembre ha portato ad un rialzo del 30% trasformando le stazioni di rifornimento in vere ‘boutique’ del carburante.

Basti pensare che solo lungo l’A22 il prezzo per un litro di benzina può arrivare anche oltre i 2 euro (2,049) raggiungendo i livelli più alti dal 2013. Il gasolio va invece da 1,719 al self, a 1,929 al servito.

Pubblicità Pubblicità

In modalità self-service da Trento a Bolzano (e quindi in città) per il gasolio si sfiora un massimo di 1,70 euro mentre la benzina oscilla da 1,749 a 1,829 per gli impianti cittadini. La benzina va invece da 1,799 a 1,829.

Un salasso non da poco per l’automobilista medio ma anche per le imprese del settore turistico e dei trasporti su larga scala, se si pensa che alla metà del 2020 un litro di gasolio costava poco meno di un euro e trenta mentre un litro di benzina non superava 1,40.

Certo è che in questo periodo, complice il lockdown, il flusso del traffico era limitato e i prezzi erano più bassi del 15% rispetto all’anno precedente ma gli aumenti del momento sono innegabili. Anche il valore dei trasporti e della logistica di consegna nel frattempo è aumentato e le bollette sono schizzate alle stelle.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità