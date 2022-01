Tragico frontale auto-tir: un morto e tre feriti. Uno è grave

Un drammatico incidente mortale è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 a Vandoies di Sopra, in val Pusteria.

Sulla statale per Brunico, all’altezza del Lodenwirt, un’auto si è scontrata frontalmente con un autoarticolato che nell’impatto si è rovesciato. Il bilancio è di un morto e tre feriti, di cui uno grave.

Sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi assieme ai vigili del fuoco di Vandoies di Sotto che si sono occupati del recupero del mezzo e della messa in sicurezza della carreggiata. In intervento anche le forze dell’ordine per i rilievi.

