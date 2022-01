Scontro tra due auto al bivio per Andalo, in località Rocchetta: illesi i conducenti

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per i conducenti l’incidente avvenuto ieri sera, mercoledì 26 gennaio intorno alle 19.30, sulla SS43 in località Rocchetta, al bivio per Andalo.

Un’auto, che stava svoltando a sinistra per salire in direzione Andalo, si è scontrata semi-frontalmente con un’altra vettura che stava scendendo dalla Val di Non in direzione Trento.

Saranno i Carabinieri a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Pubblicità Pubblicità

Come detto, per fortuna non ci sono stati feriti, e gli occupanti sono scesi autonomamente dalle proprie auto.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine e all’ambulanza, sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Ton per la messa in sicurezza dell’area, la pulizia stradale e la gestione del traffico.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità