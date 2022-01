Riva del Garda: riparte Time Out

Riparte Time Out, l’apprezzato percorso di crescita individuale e familiare dedicato agli adolescenti e ai loro genitori, organizzato dal Comune di Riva del Garda per la cura dell’Apsp Casa Mia.

Il programma 2022 ripropone il laboratorio di teatro dedicato ai ragazzi, che anche quest’anno porterà alla realizzazione e alla messa in scena di uno spettacolo, e tre conferenze per genitori, educatori e adulti.

Il primo appuntamento è il 4 febbraio con una serata per i ragazzi, tenuta da Andrea Picco, psicologo e drammaterapeuta, che utilizza il metodo dell’azione, della messa in scena e del teatro creativo per valorizzare le qualità e le capacità dei partecipanti, per promuovere la collaborazione e il confronto e per sostenere le capacità espressive di ognuno.

Tra febbraio e maggio si proseguirà con gli appuntamenti di Musical Lab, in preparazione dell’atteso spettacolo 2022. Il teatro musicale è una forma d’arte completa, perfetta per l’educazione di adolescenti e preadolescenti: tratta temi nei quali i ragazzi facilmente possono immedesimarsi e permette a ciascuno di trovare un posto e di scegliere per cosa si sente più portato.

Il lavoro responsabilizza ciascun ragazzo sull’importanza del proprio lavoro, del proprio studio, di quello che sta imparando e di quello che sicuramente riuscirà a mettere in pratica, con pazienza e con responsabilità.

Le tre conferenze dedicate a genitori, educatori e adulti sono tenute da Pietro Lombardo, pedagogista a orientamento psicologico, scrittore, apprezzato conferenziere, fondatore e direttore del Centro Studi Evolution di Verona: lunedì 21 febbraio «La comunicazione in famiglia» (online); lunedì 21 marzo «La comunicazione assertiva» (online); e lunedì 11 aprile «L’intelligenza emotiva e l’empatia» (in presenza). Informazioni e iscrizioni sul sito del Casa Mia, www.casamiariva.it.

