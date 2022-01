Quando la passione per la pittura accomuna e fa sognare

Antonella Toccoli e Loris Bolognani sono una coppia di artisti nell’arte e nella vita, nel loro Atelier in valle dei Laghi dipingono le loro opere raffinate e coinvolgenti.

“Una sicura, rigorosa padronanza del disegno e delle tecniche più varie, sta alla base e caratterizza l’opera di questa pittrice che affronta tematiche diverse, trasportando la realtà in un mondo di sogno ove concretezza e simbolo si fondono armonicamente”.

Così presenta l’arte della Toccoli l’esperta Relatrice Storica Maria Luisa Crosina, che il 27 gennaio 2022 – Giorno della Memoria – riceverà dall’Amministrazione comunale di Arco il Gonfalone d’Argento, per meriti legati alla promozione della cultura, specialmente nella riscoperta di vicende di ebrei arcensi deportati.

Abbiamo conosciuto Antonella Toccoli al mercatino di Bosentino dove insieme al marito Loris Bolognani hanno esposto i loro quadri; scorci antichi, paesaggi rurali, corpi e natura, un’architettura testimone di tempi remoti ma attualizzata e viva nei colori della terra.

Colpisce la tecnica e la classicità delle forme che troviamo in “Sere d’Autunno”, “Riflessi” e “Bagnanti” del 2010, è dello stesso anno “Trento fra passato e Futuro” che ha vinto il 1^ premio Feste Vigiliane. Piacevoli riferimenti al paesaggio lacustre e agli agrumi, nei dipinti successivi “Frammenti” e “Mattino sul Garda”.

Il percorso artistico di Antonella Toccoli rivela la passione per il disegno fin dall’infanzia, una madre maestra che nel pomeriggio dipingeva e la predisposizione per l’arte ha spinto Antonella Toccoli a conseguire con grande soddisfazione la maturità artistica nel 1988 presso l’Istituto d’Arte di Trento.

Una famiglia dove l’arte è di casa anche nell’ambito musicale, il fratello Enrico Toccoli è docente di Pianoforte, diplomato al Conservatorio di Trento – Sez. Riva.

L’aspetto più originale che ha lasciato una traccia importante nei quadri dell’artista è l’interesse verso un particolare tipo di disegno legato alla medicina che ha frequentato dopo la maturità.

E’ diplomata con votazione massima presso la gloriosa e antica (dal 1600) scuola di disegno anatomico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, unica in Italia e chiusa da 15 anni.

Bellissime illustrazioni (vere opere d’arte) venivano allora richieste dai medici per le loro presentazioni di studi e ricerche nei convegni, un lavoro che appassionava molto la Toccoli.

Peccato che la figura professionale del “disegnatore anatomico e chirurgico” sia stata assorbita dal “Graphic illustrators scientific” totalmente digitale, così come è avvenuto per tante altre attività manuali ormai soppiantate dall’automazione.

Dei quindici compagni di studio che provenivano da varie città d’Italia solo uno si è trasformato in illustratore digitale, tutti gli altri hanno preso altre strade. Nessuno nel settore artistico nonostante i grandi sogni e progetti di cui si parlava tanto in classe.

L’unico che è rimasto nel settore lavora a Torino per una ditta farmaceutica svizzera e afferma con amarezza di non aver più preso in mano una matita dai tempi dell’Università, solo il mouse del computer.

Antonella Toccoli ha così trasferito nei paesaggi rurali i dettagli degli intrecci che assomigliano alla nostra architettura interna, c’è qualcosa di spirituale nel trattare le cose come un corpo nei suoi “Intrecci” (2018).

Si può vivere d’arte? La loro risposta è affermativa, ma accontentandosi. Antonella afferma di non essere mai rimasta senza lavoro dopo gli studi, perché accettava tanti lavoretti come cameriera, pulizie, assistenza anziani per 12 anni e OSA alla coop. Arcobaleno. Tutti incarichi part-time da conciliare con l’attività pittorica, opere su commissione e copie d’autore come il Ciclo dei mesi per Castel Tenno oppure ritratti di famiglia, dipinti su capitelli e nicchie.

Aveva aperto anche un atelier ad Arco che ha mantenuto per tre anni, è stata a tutti gli effetti un’esperienza lavorativa gratificante perché si doveva destreggiare con la vendita, contatti con gli acquirenti tedeschi, creare e decorare.

Nella sua carriera ha preso parte a diverse manifestazioni culturali, mostre collettive e personali, concorsi e premi, trasferendo le sue doti artistiche anche nelle illustrazioni e copertine di romanzi o nelle immagini di fiabe.

La scelta attuale è quella di dedicarsi all’arte, alla famiglia e al figlio preadolescente che meritano attenzione, il lockdown non ha cambiato loro la vita perché Antonella e Loris vogliono stare insieme il più possibile, condividendo anche la passione per i murales, come la Meridiana a Monclassico (vedi foto di copertina).

L’arte accomuna e fa sognare, Loris Bolognani confessa che ai tempi della scuola il voto più alto era in disegno, poi ha deciso di abbandonare il lavoro in fabbrica per fare il corniciaio fino alla pensione.

Racconta che all’età di 20 anni nei pomeriggi a turno, faceva compagnia alla madre malata di Alzheimer, non era interessato alla TV e così per passatempo ha comprato una cassetta con i colori a olio per iniziare a dipingere, oltre a coltivare la passione di musicista.

Da allora non ha più abbandonato la pittura e ha bruciato le tappe da autodidatta, diventando un esperto anche nel settore dei mercanti d’arte. La sua ricerca viaggia sulle linee dell’astratto associato ad oggetti e figure, splendide le cornici in legno che realizza.

Bolognani sostiene che non sono più richiesti i quadri come un tempo, perché sono cambiati i gusti e la moda, con internet è più facile ed economico ordinare stampe e poster di grande effetto da abbinare agli accessori e arredamento.

L’attività di pittura all’aria aperta nella realizzazione di murales su pareti esterne di abitazioni nella frazione Moletta di Arco, è stato un progetto dedicato all’ex postino Paolo Santuliana (deceduto lo scorso anno) che ha visto la partecipazione all’inaugurazione dell’intera comunità di “Oltre il Sarca”.

Quattro incarichi si sono succeduti nel tempo realizzati in coppia da Antonella Toccoli e Loris Bolognani e rappresentano: l’antica tradizione del moleta (arrotino), scorci della frazione a fine ‘800, il trasporto della legna a valle con il cavallo e la raccolta delle patate nei pressi della chiesetta di San Martino attorniata da uliveti, che la leggenda narra sia stata fondata sull’antico sito pagano dai monaci benedettini verso l’anno 1000.

La coppia di artisti condivide l’attività lavorando spesso fianco a fianco e dando valore alle tradizioni e alla bellezza del paesaggio, “Chi ben semina raccoglie” questa è la bella citazione che appare sul recente murales e riassume anche una filosofia di vita.

