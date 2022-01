Le rubano la borsa mentre guida: l’assurdo furto a una donna di Meano 

Aveva appena chiuso il negozio ed era salita in macchina per fare ritorno a casa, ma una volta al volante, è accaduto l’assurdo.

Con estrema rapidità un’auto si è fermata a pochi metri dalla sua: uno dei passeggeri è sceso, le ha aperto la portiera e con altrettanta agilità le ha sottratto la borsa che si trovava sul sedile.

Dopodiché è risalito sul mezzo che ha ripreso la sua corsa a grande velocità. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì, intorno alle 16.30.

Non avendo nemmeno il tempo di rendersi conto di ciò che stava accadendo, la donna non ha reagito.

Si tratta in effetti di un reato messo in atto con una modalità del tutto inusuale per una piccola città o un paese e sebbene non le sia stata fatta alcuna violenza, lo shock è stato considerevole.

In altre regioni e nelle città medio grandi tuttavia questo ‘modus’ è spesso utilizzato approfittando della distrazione del conducente e viene messo in atto più facilmente nei parcheggi dei supermercati o ai distributori di benzina.

Oltre al danno di perdere soldi, documenti ed effetti personali, anche la beffa dunque di un’azione delittuosa che sta tra il furto e lo scherzo.

Dopo la denuncia della titolare del salone, è partita la caccia al ladro anche con l’ausilio delle immagini della videosorveglianza di zona.

Ora gli abitanti del piccolo centro hanno paura che un simile fatto possa ripetersi, anche se con tutta probabilità si tratta di un episodio isolato.

