Incinta di due gemelli ne perde uno, ma in Polonia l’aborto è illegale e lei muore

E’ morta dopo avere portato in grembo per una settimana un feto deceduto, perché nel suo Paese, la Polonia, l’aborto è illegale.

E’ questa la spiegazione che oggi molti danno alla tragica vicenda di Agnieszka, 37enne incinta di due gemelli che secondo le accuse non sarebbe stata operata dai medici dell’ospedale a causa delle restrizioni vigenti sull’interruzione di gravidanza.



Ma i sanitari dell’ospedale della Beata Vergine Maria a Częstochowa, dove la donna era entrata il 21 dicembre con dolori al ventre e nausea, negano ogni responsabilità asserendo che l’attesa sarebbe servita a salvare l’altro bambino.

Pubblicità Pubblicità

I familiari della vittima però non ci stanno e hanno deciso di dare battaglia. Secondo la loro versione, accortisi che il cuore di uno dei due bambini aveva smesso di battere due giorni dopo il ricovero, si sarebbero rifiutati di praticare l’intervento che avrebbe potuto salvare la vita della gestante.

Agnieszka era stata trattenuta nella struttura fino al decesso del secondo bimbo per poi intervenire chirurgicamente il 31 dicembre. Troppo tardi perché le condizioni di salute della paziente le permettessero di sopravvivere.

E’ infatti deceduta il 25 gennaio per setticemia (ma la causa della morte non è stata specificata ufficialmente dall’ospedale) lasciando nel dolore il marito e i tre figli. Sull’accaduto la procura di Częstochowa ha aperto ora un’inchiesta per omicidio colposo mentre in tutta la Polonia sono state organizzate manifestazioni di protesta.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità