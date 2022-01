I salvatori di bambini ebrei e l’ “Einstein della matematica”

Incomincerei con Padre Jean, il sacerdote carmelitano protagonista del film Arrivederci ragazzi, ambientato in una scuola cattolica della Francia occupata dai nazisti nel 1944: venne arrestato dalla Gestapo e deportato a Mauthausen.

In Francia, padre Jean non era certamente l’unico: operava in quel paese, infatti, anche la cosiddetta “rete Marcel”, fondata da Moussa Abadi, un ebreo siriano che poteva contare sull’aiuto del vescovo di Nizza, mons. Rémond, che gli mise a disposizione edifici, sacerdoti, suore, conventi e denaro, e di due pastori protestanti, Edmond Evrard e Pierre Gagnier.

La Rete prendeva quel nome perchè Moussa celava la sua identità sotto il nome di monsignor Marcel, per poter così più facilmente occuparsi di quei bambini che i genitori avevano deciso di affidare a lui e ai suoi aiutanti al momento della fuga.

Per quanto riguarda l’Italia, come non ricordare i bambini ebrei salvati a Nonantola, dal parroco don Arrigo Beccari, il medico Giuseppe Moreali e dagli abitanti del luogo che li nascosero nelle loro case e a Villa Emma? Chi volesse approfondire questa storia, può guardare questo bel documentario: https://www.youtube.com/watch?v=WjWqwJUncyI.

Tornando alla Francia, c’è una storia molto singolare da ricordare: quella di Alexander Grothendieck, soprannominato “l’Einstein della matematica”. Grothendieck era figlio di un anarchico ebreo ucraino, condannato dallo zar alla prigionia in Siberia, poi alla morte, senza successo, dai comunisti bolscevichi nel 1917, ed infine internato in un lager nazista nel 1940!

Il piccolo Alexander, protetto prima in Germania da un pastore protestante, poi in Francia in un piccolo villaggio cristiano, riuscì, a differenza del padre, a scampare alla morte, prima di diventare “il più grande matematico del XX secolo”. Cliccando qui potete ascoltare la sua storia e conoscere il suo pensiero