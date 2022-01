Giorno della Memoria, Fugatti: «Il ricordo sia di stimolo a consolidare i valori della pace e della serena convivenza sociale»

Il 27 gennaio 1945 è il giorno in cui, alla fine della seconda guerra mondiale – i cancelli di Auschwitz vengono abbattuti dalla 60esima armata dell’esercito sovietico.

Il complesso di campi di concentramento che conosciamo come Auschwitz non era molto distante da Cracovia, in Polonia, e si trovava nei pressi di quelli che erano all’epoca i confini tra la Germania e la Polonia.

Con l’avvicinarsi dell’Armata Rossa, già intorno alla metà di gennaio, le SS iniziarono ad evacuare il complesso: circa 60.000 prigionieri vennero fatti marciare prima dell’arrivo dei russi.

Di questi prigionieri, si stima che tra 9000 e 15000 sarebbero morti durante il tragitto, in gran parte uccisi dalle SS perché non riuscivano a reggere i ritmi incessanti della marcia.

Altri prigionieri, circa 9.000, erano stati lasciati nel complesso di campi di Auschwitz perché malati o esausti: le SS intendevano eliminarli ma non ebbero il tempo per farlo prima dell’arrivo dei sovietici.

In questo giorno ricorrre ogni anno la giornata della memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. Il giorno è stato così designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria.

La risoluzione fu preceduta da una sessione speciale tenuta il 24 gennaio 2005 durante la quale l’Assemblea generale delle Nazioni Unite celebrò il sessantesimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell’Olocausto.

“Il Giorno della Memoria, che commemora le vittime dell’Olocausto e ricorda la liberazione del campo di Auschwitz sia un’occasione per rinsaldare nella nostra comunità e nella più ampia comunità nazionale e internazionale i valori della pace e della serena convivenza sociale. Ripensare ai tragici fatti che portarono all’internamento e allo sterminio di milioni di persone nei campi di concentramento possa essere di stimolo per guardare al futuro con maggiore responsabilità e direi anche con maggiore fiducia, grazie alla ormai consolidata alleanza pacifica fra quegli stessi popoli che allora si fronteggiavano in guerra. Le difficoltà del presente possono essere affrontate trovando soluzioni condivise, nel rispetto di ciascuno”.

Così il presidente Maurizio Fugatti commenta la ricorrenza del 27 gennaio, aggiungendo che “La Provincia autonoma di Trento ha voluto sostenere molte iniziative di associazioni, enti e biblioteche, che in questi giorni e anche nelle prossime settimane continueranno a presentare le loro proposte al pubblico, perché la cultura e il dibattito democratico sono gli strumenti principali per scongiurare il buio della violenza e dell’emarginazione”. (clicca qui per vedere l’incredibile storia di Alexander Grothendieck, scampato a 4 anni dalla morte in un lager nazista e diventato uno dei più grandi matematici del mondo)