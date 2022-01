Caro energia, stangata per gli impianti di risalita. Costi choc a Madonna di Campiglio

Dal 2018 a oggi, un impianto di risalita nella skiarea nei pressi di Madonna di Campiglio è passato da un costo energetico tra i 250 e i 260mila euro del 2018-2019 ai 400mila del 2021.

Una stangata che rischia di essere un colpo mortale per il settore, già duramente penalizzato dal calo del turismo per la crisi Covid.

“Siamo impegnati con senso di responsabilità per individuare il Capo dello Stato, ma continuiamo a dare voce a famiglie, artigiani e imprese: servono almeno 30 miliardi per fronteggiare i rincari“, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.

Il caro energia rischia di fermare le strutture in tutta Italia, dalle Alpi agli Appennini. Del resto, che i conti in arrivo sarebbero stati salatissimi anche per l’uso dei cannoni di innevamento lo aveva anticipato anche la presidente Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, Valeria Ghezzi.

I rincari hanno infatti spinto i costi di innevamento alle stelle e in altre regioni c’è già chi ha optato per lo spegnimento nella speranza che un abbassamento delle temperature porti qualche nevicata naturale.

Il rischio è quindi quello di lavorare per tutta la stagione invernale con il solo obiettivo di riuscire a pagare le bollette di energia elettrica, con il rischio concreto di ‘bucare’ il bilancio. Sotto, il dettaglio delle bollette citate da Salvini: