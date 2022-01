A Lavis e Mezzocorona riaprono gli sportelli per le associazioni

Le associazioni e gli altri enti non profit della Piana Rotaliana, della Paganella e della Bassa Val di Cembra possono di nuovo contare su un servizio di consulenza in merito agli adempimenti giuridici e fiscali.

Hanno riaperto, infatti, gli sportelli per le associazioni a Lavis, in Piazzetta degli Alpini 6 (Ufficio Politiche Giovanili), e a Mezzocorona, in via Cavalleggeri 19, nella sede della Comunità Rotaliana-Königsberg.

Per tutto il 2022 si possono già prenotare gli appuntamenti.

Questi sportelli territoriali di orientamento sono stati attivati grazie alla collaborazione tra la Comunità Rotaliana-Konigsberg, il Comune di Lavis, la Comunità della Paganella, la Comunità della Valle di Cembra e il Centro Servizi Volontariato (CSV) del Trentino con la partnership dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto (ODCEC).

Allo sportello potranno accedere anche coloro che sono interessati a creare un’associazione o un ente del Terzo settore.

Per tutte le informazioni e per fissare gli appuntamenti basta visitare il sito internet www.volontariatotrentino.it