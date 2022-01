Vandalismo al Palazzo dell’istruzione, la Lega Giovani chiede l’espulsione dei responsabili dalle scuole

Nella notte fra il 24 ed il 25 gennaio è stato imbrattato con della vernice e delle scritte poco appropriate il dipartimento dell’istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento.

A rivendicare con fierezza l’atto di vandalismo compiuto, è stato il “Coordinamento Studentesco Trento”. I componenti del movimento avrebbero compiuto tale azione per “sanzionare” la provincia di Trento.

Dopo aver commesso l’illegittimo i giovani avrebbero anche postato il video della loro azione su Facebook. Per vedere il video clicca ( qui )

In seguito ai fatti accaduti, non è tardata ad arrivare la risposta del Coordinatore della Lega Giovani di Trento Marco Leonardelli: “Apprendiamo a mezzo stampa che l’attacco della scorsa notte al Palazzo dell’Istruzione è stato messo in atto dall’ennesimo gruppo eversivo di estrema sinistra che attua, indisturbato, sulla città di Trento.

Atti come questo meritano una punizione esemplare, come l’espulsione degli interessati dalle loro scuole di appartenenza, in quanto rappresentano una grave minaccia per l’educazione al senso civico e alla democrazia.

Ci teniamo a sottolineare la grave premeditazione del gesto, che è stato ripreso nel dettaglio, nella migliore modalità ISIS, adottata da questi aspiranti terroristi.

La LEGA Giovani esprime la massima solidarietà per ogni morte, soprattutto per quella di un giovane come Lorenzo Parelli, proprio per questo sentimento di condivisione del dolore e della ricerca di giustizia dei suoi famigliari, ripudiamo veementemente ogni forma di strumentalizzazione politica della sua tragica scomparsa– poi, nella nota, si legge l’appello dei giovani al sindaco- Infine, nell’esprimere la nostra solidarietà ai lavoratori dell’Assessorato vogliamo lanciare un appello:

Chiediamo al Sindaco Ianeselli come mai vengano inibiti costantemente i diritti al sano divertimento dei giovani trentini e al guadagno dei nostri commercianti e ristoratori, proibiti di vivere la città e non vengano stroncate sul nascere realtà che distillano il vandalismo, il degrado e la delinquenza come il Centro Sociale Bruno che è sicuramente servito da precursore e ispiratore agli esecutori di questo scempio, avendo negli anni riempito di scritte, anche minatorie e offensive, l’intera città di Trento”.

