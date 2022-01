Un razzo di SpaceX rischia la collisione con la luna: lo schianto previsto per inizio marzo

Entro qualche settimana e più precisamente intorno all’inizio di marzo, un razzo Falcon 9 della compagnia spaziale Space X di Elon Musk rischia di schiantarsi sulla luna. La previsione degli astronomi non parla di conseguenze particolarmente dannose per il nostro satellite naturale, ma l’evento potrebbe diventare il primo caso di impatto con un lanciatore finito fuori controllo.

Sono due i cosiddetti ‘stadi’ che compongono un Falcon 9: il primo, a 9 motori dell’altezza di circa 40 metri, funge da propulsore al secondo, più piccolo con motore unico Merlin, lungo circa una ventina di metri e con una massa di quattro tonnellate.

Ma mentre il primo rientra solitamente sulla terra per essere riutilizzato, il secondo dovrebbe compiere una manovra alternativa per distruggersi senza conseguenze.

In questo caso il lancio era stato effettuato l’11 febbraio 2015 per portare in orbita a circa un milione di chilometri dal nostro pianeta, il satellite Deep Space Climate Observatory, incaricato dell’osservazione dei fenomeni meteorologici nello Spazio intorno all’atmosfera terrestre.

Dopo essersi separato dal satellite in questione, il secondo stadio rimase con una scarsa quantità di propellente. Questa condizione gli impedì di spingersi di nuovo verso l’atmosfera terrestre per deflagrare. Rimase intrappolato tra i due corpi celesti (luna e terra) iniziando a seguire un’orbita caotica.

L’analisi conseguente alla prevista collisione potrebbe fornire informazioni utili per comprendere meglio le caratteristiche del suolo lunare che gli esperti del settore studiano ormai da decenni.

