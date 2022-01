Scontro auto – moto, ferito giovane centauro

Uno scontro fra un’auto e una moto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri Martedì 25 Gennaio nell’Alto Garda sulla strada provinciale 118 all’intersezione con via Monte Brione sul confine tra i comuni di Arco e Riva del Garda tra gli abitati della frazione arcense di San Giorgio e la rivana di Sant’Alessandro.

Ad avere la peggio nello scontro è stato un giovane centuaro residente in zona che è finito rovinosamente a terra. In pochi minuti sul luogo dell’incidente è giunta un’ ambulanza dei sanitari del 118 partita dal ospedale di Arco che ha prestato le prime cure al giovane.

In supporto ai sanitari e per messa in sicurezza della sede stradale è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Arco. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Riva del Garda.

Il ferito dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato nel nosocomio arcense per accertamenti. Dalle prime informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

Per consentire i soccorsi, la messa in sicurezza della strada e il recupero della vettura e della motocicletta, la strada provinciale è stata chiusa in entrambe le direzioni per circa 40 minuti con delle ripercussioni abbastanza gravi per il traffico.