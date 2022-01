Pitbull sbrana un cagnolino a Trento nord. Forse è lo stesso che da mesi semina il panico in città

Stava tranquillamente passeggiando in compagnia del suo amico a quattro zampe in via Pranzelores, all’altezza del Tridente, quando all’improvviso un grosso Pitbull si è avventato sul piccolo animale uccidendolo.

E’ ancora sotto schock la proprietaria del cagnolino che nella serata di ieri (25 gennaio) è stato sbranato da quello che si pensa sia lo stesso quadrupede di proprietà di un senzatetto che da mesi terrorizza la città aggredendo e ferendo altri cani.

Ne avevamo parlato in diversi articoli la scorsa estate.

Sul caso si era già mobilitato l’Enpa e alcuni cittadini intimoriti dalla ferocia con la quale l’esemplare di molosso, lasciato libero, sferra i suoi attacchi dandosi poi alla fuga.

La donna ha subito chiamato i soccorsi: sul posto si sono portati il veterinario di zona e la polizia municipale che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’animale, deceduto per le troppe ferite riportate.

Nelle prossime ore verrà sporta formale denuncia. Nel frattempo si cercherà di capire come fermare definitivamente un fenomeno sul quale da tempo arrivano, innumerevoli, le segnalazioni dei cittadini.