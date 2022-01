Ospedali: in Trentino è allarme per la carenza di pediatri. Nuovo concorso della Asl

In Trentino non ci sono abbastanza pediatri negli ospedali. Per questo motivo l’Azienda sanitaria ha indetto un nuovo concorso per assunzioni a tempo indeterminato affiancato da un bando di mobilità volontaria che permetta i trasferimenti dei medici da altre amministrazioni.

Il problema della carenza di organico in questo settore è sentito sopratutto in periferia, ma a causa del peggioramento della situazione sanitaria, anche Trento ne risente.

Sono 12 i posti vacanti su un totale di 33 previsti per il soddisfacimento della richiesta sul territorio. 7 di questi solo tra Cles (5) e Cavalese (2). Un numero al quale si aggiungono sei assenze per aspettativa (4 solo a Trento).

L’emergenza Covid delle ultime settimane, con il vertiginoso aumento dei contagi non solo tra i più piccoli ma anche tra il personale certo non ha aiutato.

Tanto che dallo scorso 13 gennaio l‘attività dei punti nascita proprio di Cavalese e Cles risulta chiusa, e non potrà reggere ad una riapertura senza la possibilità di coprire dei turni ospedalieri.

Una situazione aggravata dal fatto che nell’apposita graduatoria, istituita ad ottobre 2020, ci sarebbe una candidata specializzata disponibile.

