Individuato il proprietario del pitbull che ha ucciso il cagnolino a Trento Nord

È stato individuato il proprietario del pitbull bianco che, in via Pranzelores nel quartiere dei Solteri, ha aggredito e ucciso un volpino tenuto al guinzaglio da una giovane donna. Gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto ieri sera insieme a un veterinario, oggi sono riusciti a risalire all’identità della persona che ha la responsabilità del pitbull.

Nelle prossime ore la polizia locale adotterà, in collaborazione con il servizio veterinario, tutte le iniziative necessarie ad evitare che simili episodi si ripetano.

Come riportato nell’articolo uscito stamane sul nostro quotidiano la signora stava tranquillamente passeggiando in compagnia del suo amico a quattro zampe in via Pranzelores, all’altezza del Tridente, quando all’improvviso un grosso Pitbull si è avventato sul piccolo animale uccidendolo. La proprietaria è’ ancora sotto schock.