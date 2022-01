“Governo nazista”, “I Vax uccidono” vandalismo “no vax” su un edificio a Spini di Gardolo

I “no vax” più feroci colpiscono ancora. Questa volta è stato imbrattato un edificio a Spini di Gardolo. Leggendo le scritte si riesce tranquillamente a risalire agli autori.

“I vax uccidono” e “Governo nazista” ma ancora “No Green Pass” sono gli slogan scritti probabilmente con delle bombolette con un inchiostro rosso a caratteri cubitali.

L’edificio risulterebbe essere abbandonato e si troverebbe davanti alle sedi di Coldiretti e Codipra. I responsabili non sono stati trovati ma si sarebbero introdotti all’interno della struttura in disuso nella notte.

Non suscitano più particolare scalpore questo tipo di azioni visto l’aumento di oppositori al governo Draghi e alle politiche sul Green pass.

Alcune persone contrarie al vaccino, negli ultimi tempi, sono state persino disposte ad andare a “prendersi” il covid da amici o cari oppure a pagare per risultare positivi.

I casi sono stati molteplici in Italia ma anche qui in Trentino due centri tamponi, uno a Pergine ed uno nel capoluogo, sono stati chiusi perché fornivano tamponi falsi. I centri sono stati chiusi e in quello di Pergine sono stati sequestrati ben 120mila euro in contanti.

