Falsi tamponi: è Gabrielle Macinati l’infermiere indagato. La passione per la politica e l’impegno nel sociale

E’ Gabrielle Macinati l’infermiere indagato con altre cinque persone per lo scandalo dei presunti tamponi fasulli scoppiato nelle ultime ore in Trentino.

Con due centri diagnostici tra Pergine e Trento, il libero professionista è accusato di avere effettuato test fittizi a centinaia di clienti desiderosi di ottenere risultati positivi per l’ottenimento del Green pass senza vaccino oppure, al bisogno, di esiti negativi per le più svariate necessità.

Molto arrivo in politica e conosciuto per il suo impegno professionale, Macinati è stato vicino alla Lega. Ex candidato sindaco a Civezzano nel 2015, aveva concorso anche per le elezioni provinciali del 2013 sempre per il partito di Salvini.

Nel 2018 lasciò la carica di consigliere comunale cedendo il ruolo al primo dei non eletti. Si era poi riproposto in una lista civica alle amministrative di settembre 2020 a Castel Telvana senza essere eletto.

46 anni, diplomato in Scienze infermieristiche nel 1996, ha lavorato in diverse Rsa del Trentino ed è stato attivo in molte associazioni.

Non risulta un dipendente dell’Azienda sanitaria anche se sul suo profilo Facebook si era indicato come “Infermiere professionale presso Apss – Azienda provinciale servizi sanitari”. Risulta invece essere stato dipendente della Apsp di Pergine dal 1997 al 2002.

Ha lavorato a Lavis, Povo, Strigno, Roncegno, Lamon, Pieve Tesino, Transacqua, Levico Terme e Calliano. Era tornato a Pergine nel 2020 con un contratto di collaborazione per l’emergenza Covid ma anche con un incarico, dal 7 maggio al 31 dicembre 2021, di effettuare test antigenici ai familiari degli ospiti di una Rsa.

All’interno della struttura risulta segnalato per comportamenti contrari alla sicurezza (secondo delle testimonianze non avrebbe indossato guanti né mascherina) che avrebbe subito motificato positivamente dopo essere stato contattato dai responsabili e dalla direzione.

Secondo quanto riferito dal presidente dell’Apsp, il suo contratto sarebbe stato risolto nella giornata di lunedì. Al momento è accusato di corruzione, falso e accesso abusivo al sistema informatico. I pm Davide Ognibene e Giovanni Benelli contestano anche il reato associativo.

Insieme a lui risultano indagati anche la moglie, due giovani amiche e un 29enne di Trento che avevano il compito di gestire le prenotazioni ma non effettuavano test, ad eccezione dell’infermiere. Come riportato dal Corriere del Veneto, nel 2010 Macinati era stato coinvolto in un’inchiesta per truffa ed esercizio abusivo della professione.

