Elezioni Presidente della Repubblica, terza votazione: ancora fumata nera: Domani si prosegue con maggiori aspettative

Un altro giorno, un’altra votazione, la terza per questa elezione presidenziale che si intreccia con la delicata situazione in Ucraina. Tema, più che mai attuale nel nostro Paese e causa del pericoloso aumento dei costi dell’energia.

Proprio per poter risolvere il problema e non fermare il lavoro del Governo, potranno esserci delle accelerazioni sulle votazioni, passando da una a 2 votazioni al giorno. Intanto, i nomi proposti ieri dal centro destra sono stati bocciati dalla sinistra che ancora non si è espressa chiaramente in merito ad un’alternativa.

Anche la terza giornata di votazione quindi, inizia con dei nomi e profili di candidati poco chiari o non condivisi, lasciando poche speranze per una buona riuscita. Infatti, alla fine del terzo scrutinio la votazione si è chiusa diversamente rispetto a ieri, cambiando la rosa dei profili più votati.

Oltre le 411 schede in bianco, rispetto alle 527 di ieri, Matterella supera gli altri candidati e guadagna 125 voti, aprendo verso una prospettiva di un Matterella bis. Altro nome tra i più votati quello di Guido Crosetto, scelta di Fratelli d’Italia con 115 voti, a seguire ancora Paolo Maddalena con 68 voti raccolti.

Un’altra fumata nera quindi, per la terza votazione, ma intanto le preferenze dei vari partiti cominciano lentamente a scoprirsi, con il centro destra, primo fra tutti a svelare la propria terna di nomi. A margine, invece Conte chiarisce la volontà dei Cinque Stelle di lasciare Draghi al Governo e cercare un’alternativa.

La scelta del PD sarà nota forse questa sera, quando il partito alle 21 riunirà i propri Grandi elettori per cercare di convergere verso un nome comune. Rimane però in sospeso la figura della Casellati, seconda carica dello Stato che potrebbe essere utilizzata per cercare di unire tutti i partiti, anche se da Pd e Cinque Stelle la sua candidatura è stata considerata come ” sgarbo istituzionale“. Domani si prosegue dalle 11 con la quarta votazione, probabilmente quella con più aspettative. Se fino a oggi sarebbero bastati i due terzi dei voti, da domani la soglia scende a 505.