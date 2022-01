Eletto il Comitato di San Giorgio, Linfano e La Grotta

Si è svolta nella serata di lunedì 24 gennaio al Centro giovani Cantiere 26 la terza delle quattro assemblee pubbliche per la nomina dei Comitati di partecipazione, quella dedicata a San Giorgio, Linfano e La Grotta.

I sette membri del nuovo Comitato, eletti da una ottantina di partecipanti, sono Luigi Santini, Lentino Valentino, Mattia Perini, Jacopo Matteo Rasponi, Marina Maraggia, Massimiliano Gruppi (rappresentante per La Grotta) e Bruno Zucchelli (rappresentante per Linfano).

All’assemblea erano presenti il sindaco Alessandro Betta e l’assessore ai rapporti con i Comitati di partecipazione e le frazioni Gabriele Andreasi, che hanno illustrato la finalità di questi organi, e un funzionario del Comune, che ha coordinato le operazioni di voto.

«In questa terza assemblea abbiamo registrato la partecipazione più ampia, circa ottanta persone –dice l’assessore Andreasi– che mi pare davvero un bel segno di partecipazione. In vista dell’ultima assemblea, voglio ribadire ancora una volta l’invito a esserci. Far parte del Comitato vuol dire avere la possibilità di concorrere in modo concreto a creare un rapporto più stretto e proficuo con l’amministrazione, segnalando tempestivamente le diverse istanze e potendo influire sulle risposte, nell’interesse di tutti. Ancora una volta il mio grazie va, in particolare, alle persone che si sono rese disponibili a candidarsi, dedicando il proprio tempo alla comunità».

La prossima e ultima assemblea, il 31 gennaio, è quella per Romarzollo. Si ricorda che ci si può candidare anche per mezzo di una delega, quindi senza essere presenti all’assemblea. La delega scritta con cui ci si candida va presentata munita di una fotocopia della carta d’identità.

Per disporre di uno spazio adeguato alle necessità imposte dall’emergenza sanitaria, le assemblee si tengono al Centro giovani Cantiere 26, sempre di lunedì e con inizio alle ore 20. Il numero dei partecipanti è limitato ed è richiesta la prenotazione (su Eventbrite oppure telefonando ai numeri 0464 583661, 583610 e 583611). È richiesto obbligatoriamente il green pass base.

