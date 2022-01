Cles e Predaia non dimenticano: ecco gli appuntamenti per la Giornata della Memoria

Anche quest’anno sono diverse le iniziative organizzate in Val di Non in occasione della Giornata della Memoria.

In particolare domani sera, giovedì 27 gennaio alle 20.30, in biblioteca a Cles verrà presentato il libro “Solo contro Hitler: Franz Jägerstätter, il primato della coscienza” che vedrà la presenza dell’autore Francesco Comina.

È possibile prenotare il proprio posto telefonando al numero 0463.422006 o inviando un’e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.cles.tn.it

Dopodomani, venerdì 28 gennaio alle 21, il Cinema Teatro di Cles ospiterà lo spettacolo teatrale “A ciascuno il suo (Jedem das Seine)”. Nel proseguo della narrazione teatrale attorno alle miriadi di aspetti legati alla Shoah e all’Olocausto, il Club Armonia affronta il tema del “negazionismo”, questione quanto mai attuale e preoccupante.

Uno spettacolo di Renzo Fracalossi con lo stesso Renzo Fracalossi, Andrea Anderle, Claudia Furlani, Marcella Cova, Giulia Mercandante, Sara Ghirardi, Fiorenzo Pojer, Cristina Guido, Marco Revolti.

Scene di Gianni Dorigatti. Per l’accesso alla sala è obbligatorio esibire il Super Green Pass ed è obbligatoria la mascherina ffp2.

A Predaia, invece, dal 27 gennaio fino all’11 febbraio nelle sedi di Taio e Coredo della biblioteca intercomunale sarà disponibile una ricca selezione di libri e dvd per tutte le età dedicata alla Shoah.

Venerdì 11 febbraio alle 20.30, poi, sarà l’auditorium comunale di Taio a fare da scenografia allo spettacolo “A ciascuno il suo (Jedem das Seine)”.

L’ingresso è libero e gratuito nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

