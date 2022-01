Calendario 2022: gli utenti psichiatrici offrono un “viaggio su strada” lungo dodici mesi

Si è tenuta lunedì la presentazione del calendario 2022, realizzato dal Servizio di Psichiatria Alto Garda, Ledro e Giudicarie e dalla Comunità Villa Ischia, in collaborazione con la Cooperativa Mimosa.

«Il titolo di quest’anno già iniziato, “Tutte le strade portano a una meta”, e il sottotitolo, “Non puoi viaggiare su una strada senza essere tu stesso la strada”, ci parlano chiaramente di un tempo in cui intessere relazioni è difficile, ma in cui, quindi, ancor più che in altri frangenti, è importante costruire strade tra le persone» – ha commentato la dottoressa Sara Paternoster, Direttrice del Servizio di Psichiatria Alto Garda, Ledro e Giudicarie -. «Questo prodotto, allora, diventa un modo per essere nel tessuto della comunità»- ha aggiunto.

Frutto di un laboratorio dedicato, iniziato lo scorso febbraio, il calendario è nato dalle idee e dal lavoro degli utenti psichiatrici: dopo una raccolta di possibili argomenti e la scelta di quello più calzante, si è passati alla realizzazione vera e propria, tra parole chiave associate ad ogni mese e uscite sul territorio per scattare le fotografie.

Diviso in maniera equa tra le parti, il lavoro ha coinvolto il Centro di salute mentale, il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, il Centro Diurno e la Comunità Villa Ischia, ma anche e soprattutto – in nome di quella rete con la comunità locale – il Circolo Fotoamatori Valle di Ledro e il Circolo Fotografico Tionese.

Finanziato dalla Cooperativa Mimosa, il calendario è, come ha ricordato il presidente Floriano Migliorini, «un modo, ormai attivo dal 2015, tra i molti messi in campo ogni anno per dare valore alla persona e supporto a chi ne ha bisogno».

Uno strumento terapeutico-riabilitativo, dunque, ma anche, come ha ribadito il direttore del Servizio Integrato Terapeutico Riabilitativo e coordinatore della Comunità Villa Ischia Massimo Pellegrini, «un mezzo per dimostrare che dalla disabilità psichiatrica possono nascere esperienze importanti e di grane qualità, rientrando perciò in quel progetto di lotta allo stigma ed al pregiudizio fondamentale in una società civile».

Un connubio, tra unità psichiatrica e comunità, che ha trovato in occasione della presentazione anche proposte per una maggiore collaborazione tra le parti, in vista della realizzazione del calendario 2023.

Per chi lo desiderasse, nel frattempo, il calendario dedicato alle strade, tanto fisiche quanto personali, può essere trovato cartaceo negli studi medici del territorio, o richiesto in formato digitale a questo indirizzo

